Club Brugge wil target Anderlecht schaken

RSC Anderlecht haalde al Kasper Dolberg en Louis Patris in huis, maar daar hoeft het niet mee te eindigen voor de club uit Brussel. Al loopt een dossier ondertussen wel vertraging op. En er is een kaper op de kust.

Justin Lonwijk staat nadrukkelijk op de radar van RSC Anderlecht. En dat is niet de eerste keer, want ook in januari werd hij al gepolst - een overeenkomst volgde toen niet.

Lonwijk staat tot 2027 onder contract bij Dinamo Kiev, maar is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daar wilde Anderlecht graag van profiteren.

De Nederlander is een oude bekende van sterke man bij Anderlecht Jesper Fredberg bovendien, want die haalde hem ooit al weg bij Utrecht richting Viborg.

Concreet bod?

Maar de 23-jarige middenvelder staat ook in de belangstelling van verschillende andere ploegen. En daar is een opvallende bij.

Volgens onze informatie zou ook Club Brugge hem graag willen inlijven. Zij zouden de deal van paars-wit op die manier willen schaken. Het is nu wachten tot iemand een concreet bod doet.