Moet Anderlecht een onverwacht vertrek toestaan? Een Ligue 1-club toont interesse in jong talent

De mercato is nog niet afgelopen en het is goed mogelijk dat Anderlecht met een onverwacht vertrek zal moeten afrekenen. Een Ligue 1-club is geïnteresseerd in Hannes Delcroix.

Volgens de L'Equipe is FC Metz, dat op zoek is naar pistes om zijn verdediging te versterken, vooral geïnteresseerd in de 24-jarige Delcroix. De verdediger van Anderlecht heeft nog slechts een contract voor een jaar en een vertrek valt dus niet helemaal uit te sluiten. Delcroix had vorig seizoen wel 25 matchen op zijn teller staan, maar was geen eerste keuze voor Brian Riemer. Delcroix werd in het centrum geblokkeerd door Jan Vertonghen en op linksachter door Moussa N'Diaye. Het volgende seizoen zou de jonge speler moeten beginnen met dezelfde status. Zeldzaam profiel Nochtans wordt Hannes Delcroix beschouwd als één van de grote talenten bij RSCA. Hij heeft al één selectie bij de Rode Duivels achter zijn naam en heeft een profiel dat vrij zeldzaam is. Een reden voor Anderlecht om alles te doen om hem te behouden. Ook Bruno Wilson van het Portugese Vizela is een mogelijk transfertarget voor FC Metz.