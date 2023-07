Steven Defour legt zijn standpunt over het belang van de Supercup tegen Antwerp uit tot in de puntjes

Het standpunt van Steven Defour over de Supercup tegen Antwerp is klaar en duidelijk. Het is voor hem nu niet bepaald de belangrijkste wedstrijd van 't jaar.

Het Belgische voetbalseizoen trekt zich zondag op gang op de Bosuil met die affiche tussen Antwerp en KV Mechelen. "Ik denk dat dat een veredelde oefenwedstrijd is. We kunnen een prijs winnen, natuurlijk. Er staat een trofee op het spel, absoluut. Op zich is dat mooi voor de club en voor de supporters, maar het blijft een veredelde oefenmatch."

Steven Defour maakt het zo heel duidelijk hoe hij er tegenaan kijkt. "Het is niet dat we Europees kunnen spelen als we de Supercup winnen. Buiten dat die trofee bij in je kast kan komen, heb je niets te winnen of te verliezen. Ik werk toe naar de competitiestart. Dat betekent niet dat we niet gaan spelen om te winnen."

© photonews

Ook in dat opzicht kan het wel een dag worden waar de coaches wat aan hebben. "De Supercup is een richtpunt omdat het tegen een heel goede tegenstander is. Ik wil wel dat mijn spelers klaar zijn voor de Supercup Het is een wedstrijd waar we wel naar uitkijken. Ook omdat het een week voor de competitie is."

"We zullen toch zo goed als klaar moeten zijn", weet de trainer van KV Mechelen. In de mate van het mogelijke zullen we dus zijn type-elftal min of meer aan het werk zien. "Je probeert in een voorbereiding zo veel mogelijk dingen terug te zien en een week voor de competitie ga je wel naar een typeploeg toewerken."