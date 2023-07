KAA Gent barst van ambitie en heeft een overnemer om die waar te maken, maar heeft nog steeds één groot manco

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KAA Gent.

Vorig seizoen

KAA Gent heeft zich vorig seizoen voor de negende keer op rij weten te plaatsen voor Europees voetbal. En toch waren ze niet echt tevreden in de Ghelamco Arena. Na een inhaalrace leek play-off 1 en de top-4 in zicht, thuis tegen KV Oostende werd dat weggegeven.

Play-off 2 werd vervolgens een 'appeltje-eitje'-verhaal, met 16 op 18. Hugo Cuypers werd al bij al makkelijk topschutter, Gift Orban bleek een echt fenomeen sinds zijn komst in de winterstop.

Maar het had dus nog net iets meer kunnen en moeten zijn. Zeker nu de play-offs met zes zijn, is er geen excuus meer voor de troepen van Vanhaezebrouck.

Transfers

Vadis Odjidja zag zijn contract niet verlengd worden, ook Lemajic, Chakvetadze en Marreh mochten verkassen. Maar vooral achterin is er heel wat weg: Okumu verkocht aan Reims, Piatkowski weg na een huurbeurt, Godeau en Van Daele laten vertrekken.

Op vlak van inkomende transfers is er dan wel Watanabe (Kortrijk) en Kandouss (Union SG) gekomen, maar de spoeling is achteraan nog steeds dun. Met Jelacic en Gerkens zijn er ook vervangers aangetrokken voor Vadis Odjidja.

En toch: zeker als Gift Orban nog zou vertrekken, dan gaat er nog heel wat moeten bijkomen. Het beloven dus nog belangrijke weken te gaan worden.

Voorbereiding

Merelbeke (9-1) en een Zeeuwse selectie (6-1) waren opwarmertjes, tegen Zagreb werd met 1-2 verloren. Daarna gingen Utrecht en Volendam met 2-1 voor de bijl en liet onder meer Gift Orban zich alweer zien. Dat gebeurde ook tegen Zulte Waregem (4-2) en de Mamelodi Sundowns (2-2). Tegen Zilina volgt donderdag een eerste echte test met oog op zondag tegen Kortrijk.

Vooruitzichten

De vijfde plaats van vorig seizoen herhalen? Dat zou te weinig zijn. En dan is Europees voetbal misschien zelfs niet meer mogelijk.

Bij de Buffalo's leeft dan ook de intentie om terug aan te pikken bij de absolute topclubs in België. De overname door Sam Baro moet misschien voor extra middelen en ambitie kunnen zorgen.

Makkelijk wordt het niet, maar het geloof is er. In het afscheidsjaar van De Witte en Louwagie is nog een laatste keer knallen sowieso de bedoeling.