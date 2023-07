Antwerp laat nu ook oog vallen op spits die makkelijk gehaald kan worden en Van Bommel pak meer opties geeft

Antwerp is bijlange nog niet klaar op de transfermarkt. The Great Old heeft vooraan nog te weinig opties en wil er nog een spits bij. Daarom hebben ze hun oog laten vallen op Chidera Ejuka, een 25-jarige Nigeriaanse aanvaller.

Ejuka speelde vorig seizoen een jaartje op uitleenbasis voor Hertha Berlijn, maar daar was hij vooral geblesseerd. Hij is nog steeds eigendom van CSKA Moskou, maar kan daar makkelijk vertrekkken door de oorlog in Rusland.

In 2019 trok hij van het Noorse Valerenga naar Heerenveen en van daaruit ging het naar CSKA. Hij scoorde er tien keer in 65 wedstrijden. Zijn profiel is ook interessant omdat hij ook op de flank kan uitgespeeld worden. Zijn beste positie is echter in steun van een diepe spits.