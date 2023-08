Ex-trainer beschrijft wat Rits Anderlecht kan bijbrengen: "Toen baalde ik enorm"

Je hebt bij de Anderlecht-fans al voor- en tegenstanders rond de komst van Mats Rits naar de club. De ene vindt dat ze een man met zijn ervaring nodig hebben, de andere denkt dan weer dat hij de jeugdspelers gaat blokkeren. En natuurlijk is er zijn verleden bij Club...

Ex-trainer Alfred Schreuder weet dan weer dat elke ploeg over een type Rits zou moeten beschikken. "Ik begrijp dat er mensen sceptisch zijn over Mats, maar als trainer zie je beter hoe ontzettend belangrijk hij is voor de balans”, zegt Schreuder in HLN.

Rits cijfert zich weg en levert wat de ploeg op dat moment nodig heeft. Verdedigen om Vormer en Vanaken ruimte te geven of aanvallen als de ploeg minder draait. “Hij ziet wat een elftal nodig heeft. Terwijl iedereen gefocust is op de bal, bespeelt hij de ruimtes. En hij kan een tactische bijsturing zo omzetten op het veld."

Een man die de linies in een ploeg aan elkaar kan breien. "Mats is een verbindingsspeler, maar eentje die enorm intelligent is. Ik weet nog dat ik enorm baalde toen hij zijn kruisband scheurde tegen Anderlecht in de play-offs, net voor we twee keer tegen Union speelden. Ik moest de tactiek wat aanpassen, want we hadden geen rechtstreekse vervanger."