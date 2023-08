Marca meldt dat Hazard een voorstel heeft van een wel heel verrassende Belgische JPL-club, maar...

Er zijn van die berichten waardoor je je 's morgens bijna verslikt in je koffie. Zo ook vandaag toen we in Marca lazen dat Eden Hazard een voorstel van niemand minder dan... Westerlo op zak zou hebben.

Twee keer moeten bekijken, maar blijkbaar hebben ze in Spanje niet meteen de mensen van het Kuipje zelf gecontacteerd. Want daar wordt alles met klem ontkend. “Inderdaad. Het wordt des te zotter omdat het simpelweg niet waar is. We hebben geen contact gehad met Eden Hazard. Daar kan ik formeel in zijn", aldus manager Wim Van Hove bij Het Nieuwsblad.

Gisteren had ex-ploegmaat Loïc Rémy nog een fantastische anekdote over de ex-Rode Duivel. “De eerste training was hij een beetje aan de nonchalante kant. Maar het zit niet in zijn aard. Het is de straat… In de kleedkamer zeg ik tegen hem: “Oh Eden, serieus? Train jij zo?"

Het antwoord van Hazard. “Maak je geen zorgen, je zult wel zien wie de baas is” De eerste wedstrijd. Fluit... Hij schakelt één, twee spelers uit... Hij was met zijn kinderen aan het spelen op de speelplaats. Die dag scoorde hij een doelpunt of gaf hij een assist…”

“Dan kom ik aan in de kleedkamer, Eden komt, hij legt zijn hand om mijn nek en hij zegt tegen mij: “Dus ik heb je laten zien wie de baas was? En ik schud zijn hand en zeg "Inderdaad, je bent veel te heet, man."