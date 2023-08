Terugkeer ex-spits blijkt (te) moeilijk dossier voor Racing Genk: "We moeten daar niet naïef in zijn"

Racing Genk is slecht begonnen aan het nieuwe seizoen. De Limburgers liggen uit de Champions League, en wisten de vele kansen niet te benutten tegen Eupen (0-1) vorig weekend. Dimitri De Condé geeft dan ook aan dat een spits halen een prioriteit is.

“Ja, dat is geen geheim. Wij willen er graag nog een spits bij, maar de puzzelstukjes moeten een beetje juist vallen. Het vervelende is dat die transfermercato gewoon veel te lang duurt. Clubs in Engeland zijn ook nog niet actief, die wachten liever tot eind augustus", vertelt de directeur aan Het Nieuwsblad.

Een terugkeer van Paul Onuachu kwam ter sprake, maar blijkt een (te) moeilijk dossier. “Paul is een speler die wij opvolgen, maar ook niet de enige. We moeten daar niet naïef in zijn. Dat is geen gemakkelijk, maar wel een heel duur dossier. Dus wij moeten als club zien dat we daar de juiste keuze in maken.”

De Gouden Schoen van 2021 maakte vorige winter op de laatste dag van de transferperiode de overstap naar degradant Southampton voor 18 miljoen euro.