Domper voor Anderlecht: 'Fredberg verliest strijd en moet absoluut toptarget vergeten'

Sergi Canos was de voorbije weken één van de absolute toptargets van Jesper Fredberg. RSC Anderlecht mag de komst van de flankaanvaller definitief vergeten.

RSC Anderlecht heeft al eventjes een akkoord met Brentford FC over de transfer van Sergi Canos. Een akkoord met de speler bleef echter aanslepen. De Spaanse flankaanvaller verkoos lange tijd een verhuis naar zijn thuisland, maar Valencia CF heeft de centen niet om hem te kopen.

Ondertussen is het duidelijk dat Jesper Fredberg het dossier definitief mag begraven. De Engelse media weten dat Canos een akkoord heeft met Nottingham Forest. Ook de deal met Brentford is ondertussen beklonken. Hij blijft dus gewoon in de Premier League.

Mats Rits?

En dat is toch een domper voor Anderlecht. Na de komst van onder meer Kasper Dolberg is versterking op de flank én op het middenveld prioriteit in het Lotto Park. Het is maar te hopen dat Anderlecht niet naar Mats Rits zal grijpen…