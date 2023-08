Is Mats Rits wel een versterking voor Anderlecht? Dennis Van Wijk geeft het antwoord

Mats Rits wordt de voorbije dagen gelinkt aan een vertrek bij Club Brugge. Vooral RSC Anderlecht zou hem graag willen binnenhalen.

Mats Rits krijgt bij RSC Anderlecht een contract van drie jaar aangeboden, iets wat er in het Jan Breydelstadion niet meer in zit. De speler staat dan ook heel positief tegen een toch wel moeilijke overgang voor de supporters.

De vraag is echter of Rits, zeker gezien zijn leeftijd, wel een meerwaarde zal zijn voor paarswit. Dennis Van Wijk moet alvast niet lang nadenken over het antwoord op die vraag.

“Ze gaan er een goeie aan hebben”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Mats zorgt voor rust. Is altijd aanspeelbaar en polyvalent. Een slimme speler met een goed positiespel. Mats scoort ook vaak. En, zéér belangrijk: hij speelt altijd in naar de juiste kleur.”

Voor Anderlecht moet hij ook een leider worden in de kleedkamer, ook al is hij niet de man van de grote woorden. “Maar als hij iets zegt, komen er zinnige dingen uit. Zo dwingt hij respect af. Gewoon door zichzelf te zijn. Mats zal Anderlecht beter maken. Zonder op te vallen. Hij is de lijm van een ploeg.”