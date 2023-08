Gewezen goalgetter Antwerp, Anderlecht en Standard naar laagvlieger 1A? 'Opvallend nieuw avontuur op komst'

Zowel bij Standard, Antwerp, Anderlecht als afgelopen seizoen bij Beveren was hij een absolute goalgetter. Maar nu zit hij zonder ploeg. Een nieuw avontuur wenkt nu echter.

Bij Beveren kon Dieumerci Mbokani niet automatisch bijtekenen omdat de Waaslanders niet wisten te promoveren naar de Jupiler Pro League. Er werd hem alsnog een ultiem voorstel gedaan.

Mbokani wilde daar niet van weten en kon dus transfervrij verkassen naar andere clubs. Zeker in de rechterkolom van 1A zou hij bij vele ploegen wel van waarde kunnen zijn.

© photonews

"Dat soort clubs snappen niks van voetbal. Ze kijken enkel naar mijn leeftijd en halen vervolgens jonge gasten in huis in de hoop dat die later geld opbrengen", was Mbokani heel duidelijk daarover in Het Nieuwsblad.

En dus lijkt het een buitenlands avontuur te worden. Dat wordt ondertussen ook min of meer bevestigd door de geruchten.

Armenië

Volgens Armeense media zit Mbokani op zijn 37e namelijk dichtbij een nieuw avontuur in het land. FC Noah wil hem er graag bij.

Benieuwd wat Dieumerci Mbokani nog kan laten zien in zo'n competitie. Het zou sowieso een gemiste kans zijn voor diverse Belgische teams.