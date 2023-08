Riemer wrijft zich in de handen en is nog meest lyrisch over speler die er al was: "Hij heeft me echt verrast"

Brian Riemer heeft eindelijk een kern in handen waar hij iets mee kan doen. Een middenveld die naam waardig, dat ook aanvallend voor brokken kan zorgen. En dan is Thomas Delaney nog onderweg.

Je kan er niet omheen: met Alexis Flips heeft Anderlecht het soort voetballer aangetrokken dat de fans het liefst zien. Technisch bovengemiddeld en iemand die telkens de bal vooruit wil spelen. "Dat is wat we misten sinds Yari out is", knikte Riemer.

"Het soort speler dat de ballen vooruit wil spelen. Hij ziet het allemaal zo goed. Hij kan in één tijd spelen en ook fantastische crosses geven. Die ene op Dolberg waar hij net niet aankon, was geweldig."

Delaney? Ik hoop dat je gelijk hebt

De vraag is waar hij nu speelt. Op de flank of centraal. "Vandaag had hij wat een vrije rol, maar dat zal afhangen van de tegenstander. Het liefst speelt hij op links om dan naar binnen te komen. Maar hij kan ook op rechts of centraal, ik zie hem als een multifunctionele speler."

Het middenveld van Anderlecht begint nu wel vorm te krijgen. "Met een speciale vermelding voor Théo Leoni. Hij heeft me echt verrast, niet normaal. Hij is comfortabel aan de bal en houdt het elke week 90 minuten uit. Met Rits hebben we een heel ervaren en slimme speler."

"En Amadou doet wat hij het beste kan: de bal afpakken en simpel spelen. De rest laat hij over aan de anderen. De combinatie begint er goed uit te zien. Delaney? Ik hoop dat je gelijk hebt", eindigde hij met een knipoog. Al weten we al dat de transfer in de afrondende fase zit.