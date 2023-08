De meevaller voor Anderlecht: jeugdproduct houdt héél dure aankoop uit de basis

Anderlecht heeft al heel wat transfers gedaan en de concurrentiestrijd is er stilaan enorm aan het worden. Elke positie dubbel bezet, dat is waar ze naar streven. Maar niet alle aankopen winnen die strijd. Louis Patris moet bijvoorbeeld geduld uitoefenen, want Killian Sardella doet het enorm goed.

Sardella werd dikwijls gehoond door fans en media. De verdediger kwam in het seizoen 2019-2020 al in de A-ploeg terecht en speelde als 17-jarige meteen 18 wedstrijden. Bij gebrek aan alternatieven wel. Murillo kwam dat seizoen pas in de winter aan en er was geen enkele andere rechtsback beschikbaar.

Hij viel dat seizoen en het volgende vooral op door de foutjes die hij maakte in verdediging en in de opbouw. Vorig seizoen kwam hij al boven water in de wedstrijden die hij mocht spelen. En sindsdien is hij enkel volwassener geworden in zijn spel.

De 17-jarige is niet meer te vergelijken met de 21-jarige Sardella. Nochtans telde Jesper Fredberg 3,5 miljoen euro neer om Louis Patris bij OH Leuven weg te halen, maar die heeft het nog moeilijk om een balans te vinden tussen aanvallen en verdedigen.

Tactisch staat Sardella ineens een pak verder en hij is goed bezig om zijn plaats in het elftal te veroveren. Zijn marktwaarde is aan het stijgen, net als zijn niveau. Met wingers voor zich die vooral naar binnen komen, heeft hij het loopvermogen om zijn flank te blijven afgaan, maar bij balverlies staat hij meteen weer op zijn positie.

Niet iedereen die in de periode Kompany gelanceerd werd, was op dat moment al klaar voor het hoogste niveau. Maar met wat geduld blijkt er toch veel uit te halen.