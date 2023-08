OFFICIEEL: Anderlecht heeft opnieuw transfernieuws te melden en aanwinst vertelt meteen waarom hij voor paars-wit heeft gekozen

Thomas Delaney is aanwinst nummer tien (!) van RSC Anderlecht tijdens deze zomermercato. Het hoeft dus geen betoog: paars-wit wil dit seizoen opnieuw meestrijden om de prijzen.

Anderlecht huurt de 71-voudig Deens international van Sevilla FC. Al hebben de hoofdstedelingen een aankoopoptie kunnen bedingen om de middenvelder volgend seizoen definitief naar Brussel te halen.

It's official. 🇩🇰 RSC Anderlecht welcomes Thomas Delaney. The Danish international is Sporting's 10th signing of the summer. ♔ https://t.co/bqEe6pxr9h pic.twitter.com/5yBwYOmhLI