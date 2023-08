Hemel en hel in Jupiler Pro League: "Interlandbreak is ideaal moment om van trainer te wisselen"

De Jupiler Pro League is vijf speeldagen ver. Toch wordt al een tijdje geroepen om trainerswissels door te voeren.

Charleroi staat op de veilige twaalfde plek, daarna volgen Standard, OH Leuven, Westerlo en KV Kortrijk. Ook al hebben de Carolo’s maar een puntje meer, toch lijkt er bij hen geen druk om Felice Mazzu aan de kant te schuiven.

“De Carolo's hebben echt al kwaliteit getoond, gisteren ook nog. Maar voor ploegen als Westerlo, Standard, Kortrijk en Leuven is de toestand eigenlijk al heel ernstig”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza.

Op de volgende speeldag moeten punten gepakt worden, enkel dat kan zorgen voor wat rust binnen de betrokken ploegen. "We gaan de komende maanden in onze competitie stress zien zoals nooit tevoren. Plaats 12 is de hemel, plaats 13 - wellicht niet toevallig - de hel.”

En dus kunnen er koppen rollen. “Als je in een negatieve spiraal zit en voor een maandenlange achtervolging staat, dan weten we allemaal wat eraan komt... En dat weten de trainers van die ploegen ook. Een interlandbreak als na volgend weekend is altijd - cynisch gezegd - een ideaal moment om van trainer te wisselen, hoe onrechtvaardig dat in heel veel gevallen ook is.”