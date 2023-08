'Mike Trésor lijkt dan toch op weg naar Burnley: (beperkte) transferprijs bekend'

Mike Trésor lijkt dan toch op weg naar de uitgang bij Racing Genk. Het Burnley van Vincent Kompany lijkt door te drukken.

Vincent Kompany en Burnley zijn met een 0 op 6 begonnen aan hun avontuur in de Premier League en vooral aanvallend en creatief lijkt er iets bij te moeten komen. Het lijkt daarbij uitgekomen te zijn bij Mike Trésor, die wel nog in de lappenmand ligt.

Omdat Burnley al 100 miljoen euro uitgaf in deze transferperiode moet het wel beginnen opletten om binnen de Financial Fair Play-regels te blijven. Trésor zou dus gehuurd worden van Genk, met een verplichte aankoopoptie.

Racing Genk had zo'n 25 miljoen euro in gedachten, maar volgens Het Belang van Limburg zal het toch eerder 18 tot 20 miljoen euro worden, inclusief bonussen. Burnley en Trésor moeten er wel nog uit geraken, de transfermarkt in Engeland sluit vrijdagavond om 23 uur plaatselijke tijd.