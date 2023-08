OFFICIEEL: Sporting Charleroi heeft beet met Ivoriaans talent

Sporting Charleroi heeft zijn 5de versterking van het nieuwe seizoen voorgesteld. Een Ivoriaans talent hebben ze weggeplukt bij Maccabi Tel Aviv.

Sporting Charleroi kondigde aan dat ze een overeenkomst hebben bereikt met Maccabi Tel Aviv om Parfait Guiagon over te nemen. De 22-jarige Ivoriaan tekent een overeenkomst tot medio 2026 en vervoegt met onmiddelijke ingang de rangen van de 'Zebra's'.

Guiagon is een jonge aanvallende middenvelder die sinds de zomer van 2020 uitkwam voor Maccabi Tel Aviv. Hij werd er kampioen in het seizoen 2019-2020. In totaal kwam hij 44 keer in actie voor de Israëlische club waarin hij zeven keer de netten vond en vijf assists kon optekenen.

Hij genoot zijn jeugdopleiding in Ivoorkust bij Africa Sports voor hij op 18-jarige leeftijd de overstap maakte naar Israël. Guiagon is Ivoriaans belofteninternational bij de U23. Voor de hoofdmacht van Ivoorkust kwam hij nog niet uit.