Te goed, te autoritair, te belangrijk... Waarom Jesper Fredberg straks toch maar al eens tijd maakt voor Jan Vertonghen

Zullen we het eens hebben over Jan Vertonghen? Want met al die transfers en de ontbolstering van Théo Leoni zouden we nog over het oog zien welk niveau de 36-jarige de laatste tijd haalt. Da's toch geen moment om ermee te stoppen?

Vertonghen heeft het al een paar keer heel duidelijk gemaakt aan ons: "Anderlecht is mijn laatste club." Aangezien zijn contract eind dit seizoen afloopt, mag daar binnenkort ook eens naar gekeken worden, want Vertonghen is een cruciale pilaar waarop de fundamenten van het nieuwe Anderlecht gegoten worden.

Hij amuseert zich en is belangrijk, dat is een goed begin

't Is dat Jesper Fredberg momenteel wel andere dingen te doen heeft en dat een nieuw contract voor Vertonghen niet dringend is. Daar wil de ouderdomsdeken momenteel zelf nog niet over praten, want hij wil eerst zien wat dit seizoen brengt.

Hij amuseert zich en is belangrijk, dat is al een goed begin. De 148-voudige Rode Duivel haalde nog niet minder dan een 7-quotering in de kranten. Elk weekend staat hij er. "Ik ben onder de indruk van hem", zei Maxime Dupé. "Hij speelt zijn eigen match, hij stuurt de jonge gasten naast zich en beheert de communicatie met de scheidsrechter."

De doelman vatte het kort en bondig samen: Vertonghen is de roerganger. Dankzij de inbreng van Rits en Delaney moet hij zich nu ook enkel moeien met de verdediging. En dan zie je dat youngsters als N'Diaye, Sardella en Debast week na week groeien.

Zoals zijn lichaam nu reageert, kan hij nog jaren mee

Deze Vertonghen zal er vrijdag weer bij zijn in de selectie van Tedesco om mogelijk op 12 september tegen Estland zijn 150ste interland te vieren. Te goed om er niet bij te zijn, ondanks jong talent dat aan het ontluiken is.

Ook Anderlecht zal hem de komende jaren nog nodig hebben. Want eerlijk? Zoals zijn lichaam nu reageert - hij is amper gekwetst - en hoe hij voetbalt - autoritair - is hij cruciaal in de wederopbouw en kan hij nog een tijdje mee. Toch al eens polsen of hij dat ziet zitten Jesper?