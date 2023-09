'Anderlecht wil nog uitpakken met komst van centrale verdediger'

De transferzomer van RSC Anderlecht zit er nog niet op. De voorbije dagen blijkt paarswit nog zeer naarstig op zoek naar versterkingen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Anderlecht druk in de weer om nog een centrale verdediger binnen te halen.

Fredberg heeft volgens Tavolieri zijn oog laten vallen op een Deen, hoe kan het ook anders. Het gaat om Jannik Vestergaard van Leicester City.

Met de 31-jarige Vestergaard is er op dit moment wel nog geen persoonlijk akkoord, zo klinkt het.

Vestergaard heeft een marktwaarde van 4 miljoen euro en ligt nog tot 2024 onder contract, waardoor het wellicht om een transfer zal moeten gaan.

🦊🟣 Infos #RSCA :

🗣️🇩🇰 Talks have taken place with Jannik Vestergaard (#LCFC), as the Danish defender considered one of the options Sporting #Anderlecht could get on these last hours of the transfer window. NO agreement on personal terms yet.

⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/2OxAlEuSXo