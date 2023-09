Mirallas schrikt van wat makelaar doet: "En zo wellicht zelf ook opgelicht geweest"

Kevin Mirallas is de nieuwe sportief directeur van Eendracht Aalst. De ploeg uit tweede amateur is bijzonder ambitieus.

Voor Kevin Mirallas is het een nieuwe wereld die opengaat. Maar het is ingewikkelder dan hij verwacht had, zeker om met makelaars om te gaan.

“Ik heb mijn hele carrière met makelaars gewerkt, maar ik ontdekte een andere kant van hun werk”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Sommige mensen kijken eerst naar hun persoonlijke doelstellingen en niet naar die van de speler. Het deed me echt pijn, het vrat de eerste dagen aan me.”

En zo kwam Mirallas tot een straf besluit. “Ik besefte dat ik ook was opgelicht toen ik speler was”, gaat hij verder. “Ik wilde een speler contracteren voor Aalst toen, op het laatste moment, zijn zaakwaarnemer mij belde met de vraag om een grotere commissie. Ik zeg nee en hij zegt dat we het salaris van de speler kunnen verlagen en hem het verschil kunnen geven.”

Mirallas weigerde om die deal te sluiten. “Ik denk dat ik helaas zelf in mijn carrière het slachtoffer ben geweest van dit soort dingen”, gaf Mirallas nog mee.