Columnist haalt uit naar Sterchele en Club-supporters: "Applaus voor iemand die zichzelf en Porsche in vernieling heeft gereden blijft vreemd"

Het is ondertussen al meer dan vijftien jaar dat François Sterchele ons ontvallen is. Nog steeds wordt er in Jan Breydel door de fans van Club Brugge in minuut 23 een applaus gegeven.

Die supporters van blauw-zwart waren dan ook niet te spreken toen Mats Rits bij zijn transfer naar Anderlecht koos voor het nummer 23. Dat stuitte hen tegen de borst en de reacties waren er dan ook niet naast op de sociale media.

Vandeweghe bijzonder kritisch

Hans Vandeweghe is in een column in De Morgen zeer kritisch daarvoor: "François Sterchele is tot cultheld van Club Brugge gepromoveerd in 2008. Niet omwille van zijn elf goals of prijzen - Club won in die tijd niets."

"Neen, eerder omwille van zijn crash tegen 200 per uur om drie uur ’s nachts, op 100 kilometer van zijn huis, 48 uur voor hij een wedstrijd had." Vandeweghe snapt de supporters van Club Brugge dan ook niet. "Hoe Jan Breydel nu al vijftien jaar lang bij minuut 23 applaudisseert, voor iemand die zichzelf en zijn veel te rappe Porsche in de vernieling heeft gereden, het blijft vreemd."