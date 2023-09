Riemer moet supporters van Anderlecht ontgoochelen: "Dat is niet echt mijn doel met de ploeg"

Het is nu aan Brian Riemer. De coach van Anderlecht heeft van zijn sportief directeur alles gekregen wat hij nodig had. Op papier is dit zelfs een ploeg die moet meespelen voor de titel: "Je mikt eerst op play-off 1, maar daarna kan dat nog veranderen", hield hij zich nog een beetje op de vlakte.

Riemer was zelf ook heel betrokken in het recruteringsproces. Samen met Jesper Fredberg zocht hij de juiste profielen. "Ik heb mijn zegje gehad ja", knikte Riemer. "In Anderlecht doen we alles samen. Dat moet onze kracht zijn."

In ieder geval verhoogt hij zo de druk op zichzelf, want met spelers die hij zelf mee hielp halen, moet hij de grote ambities wel waarmaken en voor een spectaculaire ommekeer zorgen. "Soms zie je een club die met drie-vier spelers zo'n ommekeer kan bewerkstelligen. Wij deden er 12 en lieten ook een deel spelers vertrekken. We hebben nu een kern waarop we kunnen bouwen."

Liever minder de bal en meer kansen creëren

Er zit wat vanalles in inderdaad, maar mogen we dan ook beter en dominanter voetbal verwachten? In amper één match (tegen Genk) had paars-wit meer dan 50 procent balbezit. "Eigenlijk zegt me dat niet veel. We speelden tegen Union en Antwerp, twee top drie-ploegen van vorig seizoen. Tegen STVV stonden we 40 minuten met een man minder. En tegen Genk stonden we met een man meer."

Balbezit is niet de grootste zorg van Riemer. "Eerlijk gezegd is de bal hebben geen echt doel voor mij. Tuurlijk zou ik het willen en koppelen aan veel kansen. Maar ik zou liever fiftyfifty balbezit hebben en veel kansen creëren dan veel de bal hebben en weinig kansen hebben. Maar het is wel een doel om de twee te bekomen."

En daar kan Thorgan Hazard natuurlijk wel bij helpen. "Wat we zagen is dat we niet altijd heel comfortabel aan de bal waren. Thorgan is een speler die de bal graag heeft en kalm blijft. Hij moet voor meer kwaliteit aan de bal zorgen."