De verwachte basiself van Anderlecht: de grote vraag draait rond één positie

Brian Riemer begon het seizoen met amper keuzes en zit zeven weken later met keuzes in overvloed. Vooral op het middenveld kan hij schuiven waar hij maar wil. Maar hoe zal Anderlecht er de komende weken gaan uitzien.

Doel

Peter Schmeichel en Maxime Dupé, twee potentiële eerste doelmannen dus. Ook daar is de concurrentie verhoogd. De beste zal spelen en zal ook de nummer 1 worden. Aan een rotatiesysteem denkt Riemer niet. Al zal die nummer 1 wel moeten presteren. Dupé speelt zondag nog, maar de verwachting is dat Schmeichel heel snel tussen de palen zal staan.

Verdediging

Daar zijn ook enkel maar vragen op de flanken, want Debast en Vertonghen hebben geen concurrentie. Die twee zullen indien fit altijd spelen. N'Diaye heeft concurrentie gekregen van Augustinsson, maar intrinsiek moet N'Diaye die strijd kunnen winnen. De Senegalees vertegenwoordigt ook een veel groter potentieel kapitaal dan de huurling van Sevilla.

Aan de andere kant is er momenteel geen reden om te twijfelen aan Killian Sardella. Aanwinst Louis Patris is wel weer fit na zijn handblessure, maar heeft nog wat tijd nodig om te integreren en gewend te geraken aan een andere speelstijl. Hij liet de eerste matchen te veel ruimte in zijn rug.

Middenveld

Tja, op het middenveld heeft Riemer opties in overvloed. Laten we er wel van uitgaan dat zowel Rits als Delaney zekerheden zijn. Hun ervaring en métier is nodig. De derde positie is dan weer een twijfelgeval. Veel media zetten Flips al op de nummer 10, maar Théo Leoni zal - naar wat we horen - niet zomaar aan de kant geschoven worden.

Flips zal voorlopig op één van de twee flanken geposteerd worden. Tot Thorgan Hazard 100 procent is, lijkt ook Dreyer zeker van zijn plaats. Eens Hazard klaar is... Dan wordt het een andere zaak. Dreyer ligt wel in de bovenste schuif en dan zal het een strijd worden tussen hem en Leoni voor de enige echt vacante spot.

Als Leoni blijft staan, speelt Flips op de flank. Als Dreyer blijft staan, kan de Fransman naar het centrum opschuiven. En dan zijn er straks ook nog Diawara, Ashimeru en Arnstad.

Aanval

Geen twijfel: Dolberg is de diepe spits. Vazquez heeft nog een hele tijd nodig om het Engels machtig te worden en is ook niet de spits die acties gaat maken. Meer een breekijzer voor als er ballen in de box moeten gedropt worden.

Raman moet op niet al te veel minuten meer rekenen. Het zal al een succes zijn als hij de selectie nog haalt. Hazard, Amuzu, Dreyer en Flips concurreren ook voor twee plaatsjes. Amuzu zou dan supersub kunnen worden, net als Dreyer.

Verwachte elf als iedereen fit is: Schmeichel, Sardella, Debast, Vertonghen, N'Diaye - Rits, Delaney, Leoni - Hazard, Dolberg, Flips