Westerlo-coach Jonas De Roeck reageert verslagen na nieuwe domper tegen Antwerp

KVC Westerlo verloor vrijdag met 0-3 van Antwerp. Hierdoor blijft Westerlo vanonder in het klassement steken met 1 op 21. Een nachtmerrie voor iedere coach om op die manier de competitie te beginnen.

Jonas De Roeck zag ook dat zijn ploeg een moeilijke avond had. "Ik ben niet echt tevreden. We hadden natuurlijk liever een ander resultaat gehad. We maakten het onszelf heel moeilijk op momenten dat het niet hoeft. De eerste helft speelden we heel goed, tegen een tegenstander die veel kwaliteiten heeft."

Hij weet dat het eerste doelpunt opnieuw wordt weggegeven door een individuele fout. "Dat eerste doelpunt weggeven is natuurlijk om moeilijkheden vragen. Dat zijn zaken die we ons niet mogen veroorloven. Tot op dat moment speelden we heel goed. De fase met het afgekeurde doelpunt gebeurde ook omdat we in die positie zitten. We konden spreken van een duidelijk blok."

"Blijkbaar mag het niet in het voetbal om je lichaam te gebruiken om een speler vrij te maken. Dat zijn zaken die op dit moment allemaal tegenzitten en niet in ons voordeel worden gefloten."

Voor de ploeg van Mark Van Bommel had hij nog wat mooie woordjes. Voor De Roeck zal het volgende week tegen Standard opnieuw een levensbelangrijke wedstrijd worden. "In de tweede helft zag je dat het moeilijk werd. Antwerp is een ploeg die heel volwassen speelt. Ze kunnen erg goed hun resultaat behouden en controleren. Toen was het moeilijk om kansen te creëren om gelijk te komen. Nu moeten we blijven werken en analyseren en de volgende wedstrijd is de belangrijkste terug."