Drukke dagen bij Anderlecht want daar is de volgende contractverlenging

Vlak voor de topper tegen Club Brugge is Anderlecht in gang geschoten met contractverlengingen. De volgende zit al in de pijplijn.

Anderlecht maakte vrijdagavond bekend dat Briam Riemer een nieuw contract heeft getekend bij Anderlecht. Dat kan u HIER lezen. Dit volgt amper één week na de contractverlenging van Yari Verschaeren die momenteel nog aan de kant staat met een zware blessure. Jesper Fredberg De Brusselse club is nog niet klaar met het aanbieden van contractverlengingen. Zo zou eerstdaags Jesper Fredberg, CEO Sports, een nieuw contract tekenen. Dit weet Kjell Doms, Anderlecht-Watcher voor Het Laatste Nieuws. Het huidige contract van Fredberg loopt af op het einde van het seizoen. Duo Riemer-Fredberg Het Deense duo wil graag langer met elkaar doorgaan om terug te successen van weleer te behalen. Dit vertelde Fredberg ook tijdens de bekendmaking van de contractverlenging van Riemer. “We zijn als club een project aan het uitbouwen waarin stabiliteit en continuïteit belangrijk zijn. We weten waar we met Brian naartoe willen en dan is het ook belangrijk om klaarheid te scheppen over de nabije toekomst."





Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (24/09).