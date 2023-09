Mark van Bommel laat zich kristalhelder uit over Vincent Janssen, gemiste strafschoppen én de spits van Gent

Mark van Bommel kon zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken. Het gelijkspel bij RWDM voelde aan als een verlies. Twee gemiste strafschoppen lagen ook mee aan de oorzaak daarvan.

Na de 5-0 in Barcelona kwam de 0-0 tegen RWDM misschien zelfs nog harder aan. Met 'dank' aan de twee gemiste strafschoppen van Vincent Janssen dus ook. "Een spits die twee keer een elfmeter na elkaar mist, dat zie je bijna nooit. Wie de volgende zal trappen? Dat moeten ze samen bespreken."

"Ik kan hem, noch mijn andere spelers iets verwijten", aldus Mark van Bommel in zijn reactie bij Sports Late Night na de 0-0 tegen de Brusselaars. "Dit kan een keer gebeuren. We waren heel geduldig en vonden de ruimtes." Woensdag wacht al een nieuwe clash, want dan komen de Buffalo's uit Gent op bezoek.

Cuypers: vervelend om tegen te spelen

En dat zou wel eens een interessant duel tussen spitsen kunnen worden. Opmerkelijk: ook Hugo Cuypers miste dit weekend een strafschop, al kwam hij er mee weg omdat Sven Kums de rebound binnenwerkte.

"Hugo Cuypers is een vervelende spits om tegen te spelen", aldus van Bommel in aanloop naar het duel bij Het Nieuwsblad. "Hij is net als Vincent een echte teamspits. Hij zet het eerste signaal om druk te zetten en neemt de ploeg op sleeptouw. Fijn om zo iemand in je team te hebben, hij is niet zomaar topschutter geworden."