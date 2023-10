Patrick Goots ziet dat ambities van Antwerp in Champions League veel groter zijn dan iedereen denkt

Woensdagavond speelt Royal Antwerp FC zijn tweede groepsmatch in de Champions League. Een belangrijk moment voor The Great Old.

Woensdag komt Shakhtar Donetsk op bezoek op de Bosuil. De regerende landskampioen doet er best aan deze wedstrijd te winnen als het Europees wil overwinteren. “Ik neem aan dat Barcelona en Porto voor plaatsen één en twee zullen strijden”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Wil Antwerp dus aanspraak maken op die derde plaats om te overwinteren in de Europa League, dan moet er volgende week gewonnen worden. Punt aan de lijn.” De verwachtingen binnen de club zouden wel eens groter kunnen zijn dan iedereen verwacht. “Ik begrijp het enthousiasme rond de Champions Leaguedeelname volledig, maar ik denk dat voorzitter Paul Gheysens niet wil uitgeschakeld worden door nauwelijks punten te rapen.” Goots ziet het ideale scenario al voor zich. “Om effectief een rol van betekenis te spelen, breekt nu het beste scenario aan, met twee thuismatchen tegen Shakhtar en Porto. Idealiter pakt Antwerp daarin vier op zes.” En dan hopen op een gunstige laatste speeldag. “Op de slotspeeldag komt Barcelona op bezoek. ‘Stel dat het al geplaatst is, dan zit er tegen het B-elftal van Barça misschien iets in’, hoorde ik al her en der. Daar wil ik nu nog niet aan denken. Eérst winnen van Shakhtar, pas dán zien we verder.”