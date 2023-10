Hoefkens en Deila wisselden van kamp en ervaren nu zelfde druk voor match van zondag: de match die geen van beiden mag verliezen

Standard-Club Brugge van zondag kunnen we gerust speciaal noemen, zeker voor beide trainers. Begin vorig seizoen stonden ze immers allebei nog in de andere dug out.

Standard - Club Brugge, een bijzonder duel tussen Carl Hoefkens en Ronny Deila, die vorig seizoen beiden de kleuren van de tegenpartij droegen. Twee coaches met veel verschillen, maar beiden kennen het belang van de wedstrijd. Zeker zo net voor een internationale break.

Na een moeilijk begin van het seizoen heeft Standard net een 9/15 behaald en zijn ze teruggekeerd tot vier punten van de top 6. De overwinning op OHL was niet sprankelend, maar het betekende de vijfde opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag voor de Rouches en het gaf hen vertrouwen, slechts enkele dagen voor hun confrontatie met blauw-zwart.

Standard kon zich aan De Dreef ook geen puntenverlies veroorloven, want anders zou de toekomst van Carl Hoefkens bij de club zeer twijfelachtig geworden zijn als er in oktober nog een paar mindere prestaties zouden volgen.

Deila moet Club positief voetbal laten spelen

Aan de andere kant staat Club Brugge op de vierde plaats, maar maakt niet echt indruk. Het spel van Ronny Deila is traag en voorspelbaar, individuele hoogstandjes hebben Deila al verschillende keren gered.

Desalniettemin zijn de ambities in Jan Breydel bijzonder groot na een teleurstellend vorig seizoen. De titel is een doel en ver komen in de Conference League is eigenlijk ook een must. De speelruimte van Ronny Deila is - wat ze ook zeggen in de bestuurskamer - beperkt. De Noorse coach krijgt inderdaad meer krediet dan Hoefkens, maar dat is ook niet oneindig, gezien de samenstelling van de kern.

Fans van Rouches staan op scherp

Geen van beide coaches zal ook ontslagen worden bij verlies in de topper, maar de fans zullen de druk wel opvoeren. Ronny Deila mag zich alvast aan een warm onthaal verwachten. Een extra dimensie aan een wedstrijd die al beladen is, want de liefde tussen de Rouches en de Bruggelingen is al niet groot. Zeker niet na de laatste mercato.

Een laatste statistiek om af te sluiten: Club Brugge heeft sinds 2017 niet meer gewonnen in Sclessin, dat is tien opeenvolgende ontmoetingen. Kostas Laifis stond toen al op het wedstrijdformulier, evenals Hans Vanaken. Standard - Brugge, een ontmoeting die heet belooft te worden... en bepalend.