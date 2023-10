Thorsten Fink kritisch voor STVV na pak slaag van efficiënt Union

STVV ging zondag op eigen veld zwaar de boot in tegen een efficiënt Union. Trainer Thorsten Fink wees zijn team achteraf op hun fouten.

STVV had op de vorige twee speeldagen telkens een punt gepakt tegen Racing Genk en Club Brugge. Al was dat toen telkens op verplaatsing. Op Stayen verloor STVV van Anderlecht en Cercle Brugge. Zondag kwam daar een derde nederlaag bij tegen Union.

De Brusselaars waren efficiënt en maakten twee doelpunten voor en twee doelpunten na de rust. STVV-trainer Thorsten Fink was dan ook niet tevreden achteraf. "Dit is een duidelijke overwinning voor Union, ze waren beter", zei hij bij Sporza.

"We moeten vechten voor elk punt, maar volgden niet het plan. Zij maken dan hun kansen af bij de fouten die wij maken, terwijl wij daar niet in slaagden. Hier moeten we van leren", zei de Duitser nog.

Programma STVV

Na de interlandbreak krijgt STVV wel een iets makkelijker programma. In de volgende vier wedstrijden spelen de Kanaries tegen OH Leuven (uit), RWDM (thuis), Eupen, (thuis) en Westerlo (uit). Tussen de wedstrijd van RWDM en Eupen speelt STVV ook nog thuis in de beker tegen Francs Borains.