Geraerts weet alvast hoe te charmeren bij Schalke, maar Duitse pers legt hem alvast één probleem voor

Karel Geraerts heeft bij zijn voorstelling alvast de Duitse pers kunnen charmeren. De Limburger staat wel voor een grootse taak: Schalke 04 uit het slop trekken. Op zijn persconferentie zei hij alvast al de goeie dingen.

Geraerts was goed voorbereid. Hij weet waar hij in terecht komt. “De mensen van het mediateam hadden me op voorhand gezegd dat ik wel zou merken hoe gigantisch de druk hier is”, zei Geraerts aan HLN. “Een issue met de keeper stond hier op pagina twee van Bild."

Een deel van de Duitse pers vindt het duidelijk belangrijk dat de nieuwe trainer de taal machtig is. Geraerts antwoordde - voorlopig - in het Engels. “Ik begrijp ongeveer alles in het Duits. Ik kom van de regio Genk-Maasmechelen. Ons dialect lijkt veel op jullie taal. Dag per dag wil ik verbeteren en uiteindelijk met jullie in het Duits spreken."

Het belangrijkste blijft uiteraard het sportieve. Geraerts moet Schalke weghalen van de zestiende plek. “Ik geloof sterk in mijn filosofie”, klonk het. “Voetbal is meer dan enkel de bal. Het mentale aspect is zeer belangrijk. Ik zal nu geen straffe uitspraken doen over waar we over drie maanden staan in de stand. Ik wil hier eerst de positieve vibe terugbrengen en een winnaarsmentaliteit installeren, dat heb ik vanochtend ook gezegd in de kleedkamer."