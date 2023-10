📷 Tedesco kan niet anders en haalt nog een gepasseerde Rode Duivel bij de selectie

Bondscoach Domenico Tedesco zag al een flink aantal Rode Duivels niet fit genoeg zijn voor deze interlandbreak, ook al zette hij die in zijn selectie. En dus moet er telkens gezocht worden naar een vervanger.

Ook vandaag is het prijs. De voetbalbond laat weten dat Ameen Al-Dakhil niet fit genoeg is bevonden door de medische staff. Hij wordt vervangen door Zinho Vanheusden.

Het was ondertussen al drie jaar geleden dat de speler van Standard nog opgeroepen werd. Hij kreeg immers af te rekenen met heel wat blessureleed. Vanheusden speelde nog maar één keer voor de nationale ploeg, in een oefenduel tegen Ivoorkust.

Op zijn persconferentie legde Tedesco maandag nog uit waarom Vanheusden er nog niet bij was. Dat kan je hier nalezen. Vanheusden reageerde toen zelf op het feit dat hij niet geselecteerd was, zo lees je hier.

UPDATE: Ameen Al-Dakhil is not fit for the Austria game and left the squad this afternoon. Zinho Vanheusden joins the team. Welcome back, Zinho. šŸ’Ŗ pic.twitter.com/3cz33tU51C