Antwerp-coach Mark van Bommel ziet ploeg twee keer in de fout gaan tegen Club Brugge: "Niet verdiend"

Antwerp heeft voor de derde keer verloren dit seizoen in de Jupiler Pro League. Van zijn laatste zes wedstrijden kon het maar één keer winnen in de Belgische competitie.

Hoewel ze bij Antwerp er niet van willen spreken, is het bij de landskampioen toch een beetje crisis. Antwerp pakte 17 op 36 en verloor al voor de derde keer op een rij. Antwerp-coach Mark van Bommel was het na de nederlaag tegen Club Brugge niet eens met de eindstand op het scorebord.

"Ik vind ik niet terecht", zei Van Bommel. "Mijn team heeft het matchplan wel uitstekend uitgevoerd en had controle, maar wel zonder zelf kansen te creëren. Zelfs het Brugse publiek begon te fluiten, maar dat wil zeggen dat je het wel goed deed."

Alleen trok Antwerp de kleedkamer in met een achterstand na een fraai doelpunt van Jutgla. "Een domme tegengoal na een ingooi", noemde Van Bommel het. Na de rust speelde Antwerp ook goed, opnieuw zonder kansen te creëren wel.

Een zwak moment in de tweede helft

"Op een moment draai ik het tactisch om en dat pakt goed uit, want Brugge was het kwijt. Wij scoren en dan voel je dat we die 1-2 kunnen maken. Je doet bijna alles goed, op uitzondering van dat laatste moment waarin de kwaliteiten van Hans (Vanaken, nvdr.) naar boven komen."

"Ik vind de nederlaag vandaag niet verdiend", concludeerde Van Bommel. "Maar als je drie keer na elkaar verliest, moet je niet eens praten over onverdiend. Dan heb je gewoon drie keer verloren." Woensdag speelt Antwerp alweer op het veld van Lierse K. voor de Beker van België.