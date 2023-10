Wouter Vrancken sluit één iets uit voor bekermatch tegen Visé

Woensdag speelt KRC Genk voor de beker in Visé. De tegenstander staat allerlaatste in eerste nationale.

Wouter Vrancken roteerde stevig voor het duel met KV Kortrijk afgelopen weekend, ten opzichte van de wedstrijd in de Conference League. Ook voor de zestiende finales in de Croky Cup tegen Visé zou dat wel eens het geval zijn. Eén iets sluit de trainer wel uit

“Of er ook jongens van Jong Genk meereizen naar Visé? Nee. Zij spelen vrijdag een belangrijke wedstrijd tegen Club Luik en moeten zich daarop focussen”, is de trainer stellig in Het Belang van Limburg.

Toch zal er geroteerd worden. “We bekijken dat van match tot match en proberen op die manier iedereen fit te houden. Voorlopig lukt dat goed en hebben we, hout vasthouden, geen geblesseerden.”

En dat zou wel eens heel drastisch kunnen zijn. “Of er elf nieuwe namen aan de aftrap zullen staan? Dat weet ik nog niet, maar er zullen sowieso een aantal veranderingen zijn. Het is het ideale moment om enkele jongens speelminuten te gunnen, maar het belangrijkste is dat we deze wedstrijd gewoon winnen.”