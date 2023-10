Anderlecht alweer benadeeld door arbitrage? Frank De Bleeckere vindt alvast van wel

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 5-1 gewonnen van OH Leuven. Toch werd alweer een discutabele penalty niet gefloten voor paars-wit.

Anderlecht won dan wel met 5-1, maar er hadden nog meer doelpunten kunnen vallen. Bij een corner iets na het uur ging Ludwig Augustinsson tegen de vlakte nadat die werd vastgehouden in de zestien.

Nathan Verboomen, die op het veld de wedstrijd in goede banen leidde, vond dit geen strafschop. Ook Wesli De Cremer, die VAR van dienst was, vond dit. Bij deze fout stond de stand nog 1-1.

Toch krijgen we een heel andere uitleg van Franck De Bleeckere bij 'Under Review' van Eleven DAZN. Hij zegt dat de VAR had moeten ingrijpen.

"We zien de verdediger van OHL toch voor een vrij lange periode aan de speler van Anderlecht hangen. Die situaties zijn niet altijd makkelijk te beoordelen, maar waar wij van vinden dat die moeten beoordeeld worden op een strafschop. We hadden ook een VAR interventie verwacht."

Het weekend voordien speelde Anderlecht tegen Standard. Ook in deze wedstrijd werd een zeer discutabele strafschopfout op Kasper Dolberg niet gefloten.

Anderlecht zag ook een doelpunt afgekeurd voor al dan niet correct gefloten hands. Paars-wit verloor toen uiteindelijk met 3-2 van Standard.