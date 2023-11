Sterspeler Union had problemen met Karel Geraerts: "Als hij was gebleven, was ik vertrokken"

Union SG doet het met een heel andere ploeg dan vorig seizoen. Er zijn veel nieuwkomers, maar ook jongens die minder kansen kregen die nu in de basis staan. Onder hen Cameron Puertas, die is uitgegroeid tot een echte sterspeler van de Brusselaars.

Puertas was onder Geraerts hoogstens invaller. Dit seizoen leidt hij de assistenranking met negen stuks. En ook in de Europa League heeft hij er al drie. "Vandaag voel ik me gelukkig en vooral in goede vorm", zegt hij bij de RTBF. "Vorig jaar rond dezelfde tijd was ik gefrustreerd en verdrietig... maar toch gelukkig!"

"Want ik ben van nature positief: ik breng altijd een goede sfeer in de groep, help spelers die het moeilijk hebben, en raak niet in een depressie als ik niet speel. Onder Karel Geraerts, geef ik toe, voelde ik me niet op mijn gemak: hij zei dat hij vertrouwen in me had... maar ik zag duidelijk de beperkte speeltijd die ik in het weekend kreeg."

Kapitein van de 'Caves'

Puertas leek enkel van de bank te komen als Union op achterstand stond. "Om de beslissing te forceren, nooit als we voor stonden... In het team noemde Teddy Teuma me de "Capitaine des Caves" (vrij vertaald: de kelderspelers). De Caves waren de reservespelers die de dag na de wedstrijden moesten trainen... En omdat ik een goed niveau had, werd ik tot kapitein benoemd!"

En dan was er nog een pijnlijkere benaming. "Er was ook het "classement des quenelles", bedacht door Anthony Moris: de quenelles waren elke keer dat iemand hoopte in het weekend in de basis te staan... en dat niet het geval was. Ik vond het eerst vervelend, maar later vond ik het wel grappig: je mag me voor de gek houden, geen probleem.

"Ik wist dat mijn kans ooit zou komen... zo niet bij de Union, dan elders. Maar het is waar dat als de coach deze zomer niet was veranderd, zou ik waarschijnlijk om mijn vertrek hebben gevraagd."