Westerlo-bestuur reageert meteen na open brief van supporters

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de supporters van KVC Westerlo een open brief schreven gericht aan het bestuur en de spelers. Lang moesten ze niet wachten op een antwoord.

De fans waren duidelijk over een gebrek aan respect van de spelers. "Als supporters hebben wij het gevoel dat we van spelers en staff niet het respect krijgen dat we verdienen. Spelers die na de match onmiddellijk naar de kleedkamer gaan en niet komen groeten, zijn voor ons op dat moment olie op een heet vuur en doen situaties ontploffen", staat in de brief te lezen.

"Daarbovenop worden we vaak geconfronteerd met een gebrek aan communicatie vanuit de club. Wij steken hart en ziel, heel veel tijd en geld en heel veel energie in onze club. Wij verwachten dan ook respect en open communicatie. Belangrijke blessures, conflicten of andere zaken willen wij dan ook graag open gecommuniceerd zien vanuit de club en niet vanuit de media", gingen de supporters verder.

Bij Westerlo werd de brief al snel gelezen, en er volgde meteen een reactie vanuit de club. Volgens RTV werd er beweerd dat er al een meeting gepland stond tussen de supportersclubs en het bestuur over de manier van communicatie. Ook zou er een gesprek met de spelers komen, dat in verband met het respect dat het publiek eist.