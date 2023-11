🎥 Enorm bizarre beelden uit MLS: Scheidsrechter ramt speler omver, counter volgt maar gaat helemaal verkeerd

Bizarre beelden uit de MLS. Daar liep de absolute slotfase van een wedstrijd even helemaal in het honderd.

LAFC speelde zondagnacht tegen Vancouver FC voor een plaats in de Western Conference Semifinals. LAFC won de wedstrijd met 0-1 en kwalificeerde zich zo voor de halve finales.

Het slot van de wedstrijd was echter heel discutabel. Bij een corner wil een speler van Vancouver schieten nadat de bal naar hem rolt, de ref dacht daar anders over en liep hem omver. De scheidsrechter laat doorspelen en een counter wordt omgezet in een doelpunt.

Veel spelers van Vancouver gaan hun beklag doen bij de ref. Die moet even later naar de VAR gaan kijken en keurt het doelpunt af. Carlos Vela, die de laatste pass gaf, had enorm veel tijd maar slaagde er nog in om een pass te geven naar een speler die offside stond.