Deila is andere situatie dan Hoefkens en Parker: Vandenbempt zegt waarom de Noor wel aanblijft

Ronny Deila kwam met heel grote verwachtingen naar Brugge. Al draaide dat toch wel eventjes anders uit.

Club Brugge staat midden november maar liefst 12 punten achter op competitieleider Union SG. Het woord crisis werd al meer dan eens in de mond genomen. Daarbij komt ook de positie van trainer Ronny Deila in beeld, maar voorlopig zijn er nog altijd geen redenen om hem de laan uit te sturen, zo is het signaal van het bestuur van blauwzwart.

Nochtans doet hij het niet beter dan Carl Hoefkens, die wel moest opkrassen. Volgens Peter Vandenbempt speelt er op dit moment veel meer mee dan enkel het sportieve. Het verkoopprcoes van Club Brugge zorgt voor heel veel onzekerheid in alle geledingen van de club, zo merkt de analist op. “Een nakende overname is tijdens de onderhandelingen met Deila naar verluidt ook niet ter sprake gekomen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Voelt Deila zich bedrogen nu hij merkt dat de mensen boven hem ook naar mekaar kijken met het oog op de toekomst post-Verhaeghe? Ook de kleedkamer heeft al gemerkt dat Vincent Mannaert niet meer zo dwingend aanwezig is als voorheen en de stevige storingen op de relatie van de CEO met voorzitter Verhaeghe zijn ook al niet bevorderlijk voor het werkklimaat. Is het daarom dat Ronny Deila zich sinds een paar weken in combat mode bevindt?”

Vandenbempt is zelfs van oordeel dat de verkoop van Club Brugge in het voordeel kan spelen van Deila. “Anders dan dat vorig jaar gaandeweg het geval was met Hoefkens en Parker. De warmmenselijke aanpak van de uitstekende people manager valt zeer in de smaak, maar het mag stilaan iets meer zijn van de man die ooit de Noorse Jürgen Klopp werd genoemd.”