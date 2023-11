Hoefkens gaat zich niet populair maken in Brugge met uitspraak over trainers en spelers van Standard

Na een moeilijke start bij Standard heeft Carl Hoefkens zich weten te herpakken. Hoefkens is zich echter bewust dat er nog zaken zijn die verbeterd kunnen worden.

Standard heeft onlangs wisselende resultaten behaald, maar heeft toch twee grote teams in het kampioenschap, Anderlecht en Club Brugge, verslagen. "Als me was verteld dat we 8 van de 12 wedstrijden tegen Brugge, Anderlecht, Malines en Westerlo zouden winnen, zou iedereen daarvoor hebben getekend. Maar dat kan niet gebeuren door alleen Brugge en Anderlecht te verslaan, dat is niet genoeg. Daar moeten we op vooruitgang boeken," zei Carl Hoefkens tijdens een persconferentie.

Hoefkens, die afgelopen zomer is aangekomen, heeft een team overgenomen dat in een periode van verandering zit. Hij heeft zinvolle en positieve woorden gesproken over zijn spelersgroep. "Dit is de beste groep waarmee ik heb mogen werken, zowel wat betreft de spelers als de coaches, in hoe we samenwerken. Iedereen groeit samen, strijdt samen en durft dingen tegen elkaar te zeggen. Dit zijn dingen die ik echt waardeer, ik hou ervan als spelers met elkaar praten om elkaar te helpen."

Buitengewoon om in onze positie te zitten

"Het is een langetermijnproject," vervolgde hij. "Ik ben erg tevreden over onze manier van werken. Sinds de transferperiode spelen we nu al twee maanden samen. Het is buitengewoon om in onze positie te zitten, dat betekent dat we goed werk hebben verricht en kleine stappen zetten. We zijn er nog niet, maar ik hou van de manier waarop we werken."