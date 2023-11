Vermeeren maakt het de bondscoach zeker niet makkelijk na sterk basisdebuut: "Een examen? Meer trots"

Arthur Vermeeren kreeg woensdagavond zijn eerste echte kans van Domenico Tedesco. En ja hoor, de 18-jarige middenvelder ontgoochelde niet. Alsof hij er al jaren bij liep.

Die drie minuten die hij kreeg tegen Oostenrijk waren uiteraard geen waardemeter. Maar nu kon Vermeeren weer laten zien waar hij voor staat: eentijdsvoetbal en de juiste beslissingen nemen. "Wat mijn taken waren? We speelden met drie tienen en ik moest eigenlijk in balbezit een overtal creëren op de flank en bij balverlies inzakken op die flank."

Taken die hij perfect vervulde. Maar ook in de opbouw was hij sterk. Daarmee maakte hij het de bondscoach zeker niet makkelijker voor zijn selectie in maart en ook zijn definitieve EK-selectie. "Of dit voelde als een examen? Niet echt, het was vooral trots dat ik mijn land mocht verdedigen."

Goeie wisselwerking op het middenveld

"Maar ja, het was wel speciaal om in de basis te staan. Spijtig dat er geen publiek binnen mocht. Mijn ouders en vrienden gingen normaal gezien komen, maar ze hebben allemaal thuis op tv gekeken. Ik denk wel dat ik het goed gedaan heb hé", knipoogde de 18-jarige.

Het was zelfs opvallend: naast Vermeeren en Mangala kwam ook Youri Tielemans weer beter voor de dag. "Er was een goeie wisselwerking. We deden alle drie ook ons verdedigend werk. Ik denk dat de bondscoach daar wel tevreden over zal zijn."