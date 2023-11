Deila weet wat gedaan: 'Anders hangt toekomst aan zijden draadje'

Nog een maand tot het Kerstmis is. En dus kan de advent ongeveer gaan beginnen. Maar er zijn nog zaken op komst.

Zo wordt het ook bij Club Brugge een belangrijke maand voor coach Ronny Deila. Prestaties zullen moeten volgen om hem in het zadel te houden.

Zoals wij eerder al aangaven in onze barometer is het alle hens aan dek voor Deila en blauw-zwart de komende maand. En dus zullen er resultaten moeten volgen.

Alles of niets?

Als die er niet komen, dan lijkt het lot van de coach stilaan bezegeld. Ook Het Nieuwsblad vat het nu zo samen. Het is volgens hen do or die.

Dichter bij de concurrentie kruipen in de Jupiler Pro League én de groepswinst pakken in de Conference League lijkt het mininum, anders wenkt een ontslag voor de oefenmeester.