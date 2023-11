'Spits Club Brugge heeft genoeg gezien en wil zo snel mogelijk weg, ex-club wil hem terughalen'

Club Brugge heeft een spitsenprobleem. Thiago en Jutgla vinden de weg naar doel moeilijk, Yaremchuk verkommert in Italië. Ferran Jutgla had op meer kansen gehoopt de voorbije weken en maanden en aast nu op een vertrek.

Tegen Cercle Brugge kreeg Ferran Jutgla zijn kans, maar hij schoot bijna alles binnen het bereik van Cercle-doelman Warleson. De neus voor doelpunten lijkt helemaal weg bij de Spaanse targetman van blauw-zwart.

De 24-jarige aanvaller kwam dit seizoen nog maar tot twee doelpunten over alle competities heen. In totaal zit hij aan veertien wedstrijden waarin hij minuten mocht maken, maar veelal is dat als invaller. Alles bij elkaar zit hij nu aan 620 speelminuten.

620 speelminuten en vertrekwens

Dat had de Spanjaard graag anders gezien. En dus zou hij volgens Catalaanse media nu ook azen op een snel vertrek. bij Espanyol Barcelona horen ze dat graag. Zij zouden Ferran Jutgla graag een reddingsboei bieden.

Jutgla kwam uit de jeugd van Espanyol en speelde er uiteindelijk tot hij in 2021 door Barcelona werd weggehaald voor de B-kern. Nu lijkt een terugkeer naar de stad dus wel een mogelijkheid, al is de vraag nog of het deze winter al kan.