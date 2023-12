Mark van Bommel heeft duidelijke opdracht in eigen huis tegen OH Leuven: "En stel je eens voor dat het stadion af was"

Na de uitschakeling in Europa is het opnieuw alle hens aan dek voor Royal Antwerp in de Jupiler Pro League. Te beginnen dus tegen OH Leuven in het eigen stadion.

In de heenwedstrijd werd het in Leuven 1-1 door een late gelijkmaker van de Leuvenaars en ook deze keer verwacht Mark van Bommel een moeilijk duel. Dat liet hij duidelijk doorschemeren op zijn persconferentie vrijdag. "“De kans is groot dat we nog eens tegen een muur aanlopen. Óf ze zijn zo ingesteld óf wij dwingen hen achteruit. Het lukt ons gelukkig steeds beter om zo’n muur te slopen, omdat we stabieler en balvaster worden, maar ik hoop toch niet dat het negentig minuten zo zal zijn", tekende Het Nieuwsblad op. Thuisvoordeel uitbuiten Mark van Bommel ziet dat OH Leuven en zijn nieuwe coach Garcia nog wat zoekende zijn naar hun systeem, maar wil de Leuvenaars zeker niet onderschatten. En dus wordt het mogelijk een pittig duel, al beseft de coach ook dat The Great Old zeker in eigen huis wat meer kan. "Je zag tegen Shakhtar en Porto al wat dat met de ploeg doet. Mede daardoor zijn we moeilijk te verslaan, en stel je eens voor dat dit stadion áf geweest was ..."





