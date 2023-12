Transfernieuws en Transfergeruchten 08/12: Onana - Frey

De Boeck wou gaan shoppen bij Antwerp voor versterking: mogelijk ligt dat scenario zelfs nog op tafel

Glen De Boeck zag zijn ontslag niet aankomen. De na twee maanden ontslagen trainer van KV Kortrijk wou zich tijdens de wintermercato gevoelig versterken om de degradatie te ontlopen. En daarvoor had hij al één speler in het bijzonder in het vizier. (Lees meer)

Opnieuw een Rode Duivel bij Barcelona? Catalanen zijn zeer geïnteresseerd en hebben profiel dringend nodig

Barcelona heeft dringend een stevige verdedigende middenvelder nodig. De Catalanen hebben nu hun oog laten vallen op een Rode Duivel: Amadou Onana. Hij staat volgens de Spaanse pers hoog op het lijstje. (Lees meer)