'RWDM is op zoek naar versterking en wil voormalig transferdoelwit van Anderlecht'

RWDM doet het niet slecht in de Jupiler Pro League als promovendus. De club staat momenteel 11e in de stand en is op zoek naar versterking.

RWDM kon dit seizoen al een aantal keer bevestigen dat het op zijn plaats zit in 1A. De Brusselaars krijgen niet altijd het resultaat waarop gehoopt wordt en geven enorm vaak punten weg in de blessuretijd. Hoog tijd om minder weg te geven en meer te scoren. Daarom gaat de club uit Brussel op zoek naar versterking. Hiervoor zijn ze gaan kijken in de MLS. Zo zou RWDM zijn oog hebben laten vallen op Duncan McGuire van Orlando City. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De spits speelde 29 wedstrijden in de MLS waarin hij 13 keer tot scoren kwam en drie assists gaf. De Brusselaars krijgen wel concurrentie van FF Malmö en FC Bologna. Afgelopen zomer stond McGuire ook op de radar van Anderlecht. Hij werd gevolgd, maar uiteindelijk koos paars-wit voor Luis Vazquez.





