Peter Vandenbempt neemt afscheid van Eddy Snelders

Eddy Snelders kwam vorige week in opspraak. Er zijn klachten over exhibitionisme van hem.

De bal ging aan het rollen toen een buurvrouw blijkt klacht ingediend te hebben tegen Eddy Snelders wegens verschillende gevallen van exhibitionistische voorvallen.

Snelders, die een behandeling volgt voor zijn problematiek, werd door de VRT bedankt voor de freelance diensten die hij voor hen deed de voorbije 22 jaar. Bij Play Sports is hij voorlopig op non-actief gezet.

Op Instagram neemt Peter Vandenbempt nu afscheid van zijn co-commentator en vriend Eddy Snelders. “Bedankt voor de onvergetelijke rit”, schrijft hij. “Voor altijd mijn geliefde vriend.”

De kans lijkt klein dat Snelders in de nabije toekomst nog aan de slag kan gaan als voetbalcommentator. Het is ook uitkijken of de zaak effectief voor de rechtbank komt, of als het feit dat Snelders behandeld wordt voldoende is.

Ex-Miss Belgian Beauty Nele Somers en schoondochter van Snelders deed vorige week in het programma De Tafel van Gert haar verhaal over de feiten.