KVM-trainer Besnik Hasi komt met complete verrassing en deelt steek uit: "Toont dat ploeg niet goed gebalanceerd is"

Besnik Hasi heeft een grote verrassing uit zijn hoed getoverd. De KVM-trainer opteerde er voor om koppeltjes te creëren en zijn team in eenzelfde formatie als Union het veld op te sturen. Met drie centrale verdedigers dus. Terwijl Malinwa normaal altijd in een 4-2-3-1 speelt.

Geen Walsh, Cobbaut, of Van Hecke als vervanger van de geschorste linkerflankverdediger Foulon. Hasi stuurde KV Mechelen in een 3-4-1-2 de wei in. "In alle andere omstandigheden hadden we met iemand op linksachter gespeeld", geeft de coach een woordje uitleg en overloopt hij alle mogelijke opties.

"We hadden Elias Cobbaut daar kunnen zetten, maar dan stond hij niet op zijn plaats. Jordi Vanlerberghe moest al achteruit getrokken worden en daardoor verliezen we de stabiliteit die we op het middenveld gevonden hadden. Of ik had Jannes Van Hecke daar kunnen laten spelen, waar sommigen misschien aan dachten."

Hasi wil Van Hecke niet op linksback zien

Van Hecke had al eens gedepanneerd op rechtsachter, misschien kon het dan ook links? "Eerst en vooral vind ik hem geen back en dan zou hij ook nog eens tegen zijn voet moeten spelen. We moesten anders gaan spelen", geraakte Hasi daar steeds meer van overtuigd.

© photonews

"Als we zouden vasthouden aan ons systeem, dacht ik dat Union met zijn snelheid vooraan ons wel veel problemen ging bezorgen. Daarom hebben we het anders gedaan. Ik vind dat we de juiste formule gevonden hebben. Dat geeft ons perspectieven voor de toekomst tegen zo'n ploegen", kijkt de KVM-trainer positief vooruit.

Werk aan de winkel voor Tim Matthys

Al volgt meteen ook wel een boodschap waar het bestuur en sportief directeur Tim Matthys misschien eens van zullen opkijken. En vooral mee aan de slag moeten. "Het toont ook dat onze ploeg niet goed gebalanceerd is. We missen één pion en - met ook de blessures erbij - zitten we al in de problemen."