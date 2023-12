Het gaat opeens razendsnel: 'Voormalige sterkhouder van Anderlecht heeft de topclubs voor het uitkiezen'

Joshua Zirkzee lijkt komende zomer een toptransfer te maken. De aanvaller doet het héél goed bij Bologna FC 1909. Een terugkeer naar Nederland lijkt plots niet meer aan de orde.

Dat scenario lag voor Joshua Zirkzee nochtans op tafel. AFC Ajax, PSV en Feyenoord volgen de prestaties van de voormalige aanvaller van RSC Anderlecht op de voet. "In de Eredivisie kan ik me wellicht meer in de kijker spelen en zo een selectie voor Oranje versieren", leek ook de Nederlander open te staan voor dat idee.

Ondertussen zijn de kaarten helemaal dooreen geschud. CalcioMercato weet dat de Italiaanse topclubs zich officieel gemeld hebben bij Bologna FC 1909. Meer zelfs: SSC Napoli en AC Milan hebben zelfs al een officieel onderhoud aangevraagd om over een transfer te spreken.

Of toch de terugkeer naar Beieren?

Bologna betaalde een slordige acht miljoen euro om Zirkzee los te peuteren bij Bayern München. Het spreekt voor zich dat zijn prijskaartje ondertussen de hoogte is ingeschoten. Leuk extraatje: Der Rekordmeister heeft een eerste kooprecht als de aanvaller wordt verkocht. Ook een terugkeer naar Beieren is dus nog steeds een mogelijkheid.