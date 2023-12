Alexander Blessin heeft een plan om voorsprong op Anderlecht en andere rivalen uit te breiden

Union Saint-Gilloise staat nu bovenaan in het klassement. De mannen van Alexander Blessin staan 8 punten los van RSC Anderlecht en 9 punten voor op KAA Gent.

Union SG staat op een eiland in het klassement. De club is bezig aan een goede reeks en bevestigt wedstrijd na wedstrijd zijn goede vorm.

Union heeft al een gezonde voorsprong op hun rivalen, maar is niet van plan om het daarbij te laten. De Play-offs zullen aan het einde van de de reguliere competitie de kaarten opnieuw schudden. Het plan van Alexander Blessin is simpel: niet rekenen en gewoon winnen, terwijl de andere 'grote' teams in de competitie punten verliezen door tegen elkaar te spelen.

Dit weekend reist Union af naar Eupen, terwijl Anderlecht dat tweede staat, het opneemt tegen KRC Genk.

"Elke week spelen onze play-off rivalen tegen elkaar en dit kan een goede kans zijn om onze voorsprong te vergroten. Zoals het gelijkspel van vorige week tussen Antwerp en Anderlecht, bijvoorbeeld. Maar alleen als we van onze kant winnen, en daarom moeten we ons eerst concentreren op ons spel", vertelde Blessin op een persconferentie volgens La Dernière Heure.