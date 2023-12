Gent en Anderlecht stapje dichter bij toptalent Ajax met verleden bij onder meer Club Brugge

De Belgische spelmaker Stanis Idumbo Muzambo - geboren in het Franse Melun - is al sinds juli 2021 actief voor Ajax Amsterdam. De Ajacieden plukten hem weg bij KAA Gent, waar hij vier jaar speelde. Daarvoor was hij actief in de jeugd van Club Brugge.

Bij Ajax Amsterdam werd Stanis Idumbo-Muzambo afgelopen zomer overgeheveld naar de B-kern van Jong Ajax. Daarmee speelt hij momenteel in de Keukenkampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. In elf wedstrijden was hij al goed voor drie doelpunten.

🇧🇪 Belgian 2005 born midfielder Stanis Idumbo Muzambo has decided to leave Ajax. He’s free to sign with any club from January, valid from next season.



Understand player has already informed Ajax of his decision.



⚪️ Tottenham are among 6 clubs showing interest in Idumbo Muzambo. pic.twitter.com/TBUG0M0awd